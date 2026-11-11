जिस पत्नी ने 8 साल पहले जेल से छुड़ाया, उसी की बेरहमी से की हत्या! बेंगलुरु सामूहिक हत्याकांड में बड़ा खुलासा

इस मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि जिस पत्नी ने कभी अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए जमानत की गारंटी दी थी, उसी पत्नी को उसने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कथित तौर पर इसमें उसकी नाबालिग बेटी ने भी साथ दिया। यहां तक की इंदुशेखर ने अपनी पत्नी के भाई के मासूम बेटे पर भी रहम नहीं किया और उसे भी मार डाला। वह अपने साले के 10 वर्षीय बेटे को भी मारना चाहता था, लेकिन तब तक उसे पुलिस ने दबोच लिया।