Nagpur: एक महीने से लापता है 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोनावला में मिली बाइक और मोबाइल, माता-पिता ने की ये अपील

Nagpur Missing Software Engineer: महाराष्ट्र के नागपुर से एक युवक के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। 23 वर्षीय राहुल सुमित मिश्रा पिछले एक महीने से लापता है। वह पुणे की एक नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था। हैरानी की बात यह है कि उसकी बाइक, मोबाइल, बैग और चप्पलें लोनावला के निनी पॉइंट के पास मिली हैं, लेकिन राहुल का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। बेटे की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में माता-पिता परेशान हैं। उन्होंने बताया कि बीते एक महीने से बेटे से कोई संपर्क नहीं हो सका है। पूरे परिवार का बुरा हाल है।