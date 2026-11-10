हवा किसी का मजहब नहीं पूछती, दीया मिर्जा की दिवाली अपील पर AIMIM पार्षद ने किसे सुनाई खरी-खरी?

Dia Mirza Diwali Appeal: दिवाली पर पटाखे जलाने और बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अभिनेत्री दीया मिर्जा की अपील पर शुरू हुई बहस एक बार फिर चर्चा में है। AIMIM की पार्षद सहर यूनुस शेख ने दीया मिर्जा का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी अपील बिल्कुल सही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदूषण का असर हर किसी की सेहत पर पड़ता है तो फिर इसे धर्म और त्योहार से क्यों जोड़ दिया गया?