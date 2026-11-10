‘गोकुल’ पर महायुति का कब्जा, अजित पवार के करीबी रहे राजेश पाटील बने नए अध्यक्ष, कांग्रेस को झटका

गोकुल दूध संघ के लिए 18 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए गए थे। कुल 25 सीटों में से सतेज पाटील की राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने 13 सीटें जीती थीं, जबकि महायुति समर्थित छत्रपति शाहू शेतकरी विकास आघाड़ी को 12 सीटें मिली थीं। जबकि अध्यक्ष चुनने की कार्यवाही तभी आयोजित हो सकती थी, जब न्यूनतम सदस्यों की संख्या (कोरम) 14 हो। इस वजह से भाजपा के नेतृत्व वाली ‘महायुति’ सरकार ने पिछले सप्ताह एक अध्यादेश पारित किया और पांच अतिरिक्त निदेशकों को नामित किया, जिनमें से चार को मतदान का अधिकार दिया गया। सरकार के इस कदम पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए।