नागपुर: दिवाली की खुशियों के बीच पसरा मातम, छुट्टी पर घर आए शिक्षक दंपति की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप

मनीष और सोनाली की मुलाकात गढ़चिरौली में काम करने के दौरान हुई थी। दोनों ने फिर शादी कर ली थी, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण उनका तलाक हो गया था। बाद में उन्हें एक-दूसरे की कमी महसूस होने लगी तो दोनों ने एक-दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार, इसी साल 31 अगस्त को उन्होंने कोर्ट में फिर से शादी कर ली। हालांकि, शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों की मौत की खबर सामने आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।