दिवाली पर पसरा मातम: सांगली में जज की दर्दनाक मौत, गन्ने के खेत में 11 KV हाईटेंशन तार की चपेट में आए

MaharashtraNews: महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। दिवाली की छुट्टियां बिताने अपने पैतृक गांव आए वसई के सीनियर सिविल जज की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान तुकाराम उर्फ अजित पतंगराव मोटे (43) के रूप में हुई है। खेत में गिरी 11 KV हाईटेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दिवाली की छुट्टियां बिताने गांव आए जज तुकाराम मोटे की अचानक हुई इस मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घटना के बाद उनके गांव देशिंग में शोक की लहर दौड़ गई है।