RSS पर बैन की कोशिश के वक्त मुस्लिम शख्स ने किया था संघ का बचाव, मोहन भागवत ने सुनाया 90 साल पुराना किस्सा

RSS History: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर करीब 90 साल पहले जब पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई थी, तब एक मुस्लिम शख्स संगठन के समर्थन में खड़ा हुआ था। उस समय संघ की ओर से कोई स्वयंसेवक अपनी बात रखने के लिए सामने नहीं आया था। ऐसे में इब्राहिम नाम के इस शख्स ने विधानसभा में संघ का बचाव किया और कहा कि इसे सांप्रदायिक संगठन बताना सही नहीं है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उस पुराने घटनाक्रम का जिक्र किया है।