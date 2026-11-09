मुंबई: पटाखों की वजह से पश्चिम रेलवे का सिग्नल फेल! लोकल ट्रेनों की रफ्तार थमीं, जानें अपडेट

Mumbai Local Train Update: मुंबई में सोमवार सुबह पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार, विरार और नालासोपारा रेलवे स्टेशनों के बीच भूमिगत केबल जलने से सिग्नल सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनें करीब 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। सुबह के व्यस्त समय में लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने से नौकरीपेशा लोगों और अन्य यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।