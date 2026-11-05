Indian Railway: यात्रियों के लिए खुशखबरी! कोयना और होसपेट एक्सप्रेस में जनवरी से होगा बड़ा बदलाव

नई कोच संरचना के तहत दोनों ट्रेनों में कुल 18 LHB कोच लगाए जाएंगे। इनमें 1 एसी सेकंड टियर, 3 एसी थर्ड टियर, 6 स्लीपर क्लास और 6 जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे। इसके अलावा एक जनरेटर कार और एक सेकंड सीटिंग एवं लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन भी शामिल होगी। इस बदलाव से अलग-अलग श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। नई कोच संरचना में पहले से मौजूद एसी चेयर कार (CC) और एसी फर्स्ट क्लास (1A) कोच नहीं रहेंगे।