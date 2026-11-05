आखिर क्यों ‘मातृभूमि’ से पीछे हटे शिव अरूर और राहुल सिंह? सलमान खान की फिल्म को लेकर दिया ऐसा बयान

इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2022 में प्रकाशित पुस्तक 'इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3' के एक चैप्टर से हुई थी। इस अध्याय में जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई ऐतिहासिक और भीषण झड़प का विस्तार से विवरण दिया गया था। इसके बाद निर्देशक अपूर्व लाखिया ने साल 2023 में इस चैप्टर के अधिकार हासिल कर लिए थे। फिल्म की कहानी के लिए सुरेश नायर के साथ-साथ शिव अरूर को भी क्रेडिट दिया गया था। ये फिल्म मुख्य रूप से उसी आमने-सामने की खूनी जंग पर आधारित है, जिसमें कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू (जिनका किरदार सलमान खान निभा रहे हैं) और देश के 19 अन्य वीर सैनिक शहीद हो गए थे।