दिवाली पर पटाखे फोड़ने वालों को सोनी राजदान ने बताया ‘राष्ट्र-विरोधी’, अब ट्रोलिंग के बाद दी सफाई

एक्ट्रेस सोनी राजदान सफाई देते हुए बच्चों की परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदूषण के कारण वे बीमार पड़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यह समस्या किसी एक धर्म के लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों और उनके बच्चों से जुड़ी है। उन्होंने लोगों से अपने संदेश को किसी दूसरे मुद्दे से जोड़कर पेश न करने की अपील की। सोनी ने कहा कि साफ हवा में सांस लेना हर बच्चे का हक है और सामूहिक जिम्मेदारी के इस मुद्दे पर सभी को सहमत होना चाहिए।