‘रामायण’ के सेट पर क्या करती थीं राहा कपूर? रणबीर कपूर ने बेटी के खास कैमियो पर खुलकर की बात

नितेश तिवारी के निर्देशन में तैयार हो रही 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है। लगभग 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के मुख्य किरदार में हैं, जबकि साई पल्लवी सीता और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म आज दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और इसमें राहा कपूर के छोटे से कैमियो ने फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।