‘गोकुल’ को ‘अमूल’ के हवाले करने का है प्लान! कांग्रेस विधायक ने भाजपा सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

Gokul Milk Union Controversy: महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित गोकुल दूध संघ को लेकर महायुति सरकार और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया है। सहकार कानून में बदलाव कर गोकुल के संचालक मंडल में पांच सदस्यों की नियुक्ति के सरकार के फैसले पर कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून लागू कर किसानों द्वारा चुनी गई सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि गोकुल को अमूल के नियंत्रण में देने की तैयारी चल रही है।