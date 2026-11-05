BJP के बाद शिवसेना ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- वो तो टूरिस्ट MP हैं, सिर्फ चुनाव के लिए भारत आते हैं

शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान का समर्थन करते हुए कहा, "किरेन रिजिजू ने बिल्कुल सही सलाह दी है। राहुल गांधी एक टूरिस्ट सांसद (Tourist MP) की तरह हैं जो ज्यादातर समय विदेश यात्राओं और छुट्टियों पर बिताते हैं। वे केवल चुनावों के समय ही भारत में नजर आते हैं। इस तरह राजनीति नहीं की जा सकती। आज की राजनीति प्रदर्शन पर आधारित है, जिसका मतलब है 24 घंटे जनता के बीच रहना और उनकी सेवा करना। जब आप जनता को समझे ही नहीं, भारत को समझे ही नहीं, तो आप क्या राजनीति करेंगे। इसलिए, सलाह को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और अपने आप में बदलाव लाएं।“