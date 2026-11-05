5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

BJP के बाद शिवसेना ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- वो तो टूरिस्ट MP हैं, सिर्फ चुनाव के लिए भारत आते हैं

Rahul Gandhi News: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खुली बहस की चुनौती को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा के बाद अब शिवसेना ने भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Updated: 5 Nov 2026, 1:33 PM IST

Shiv Sena target on Rahul Gandhi

लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Photo: ANI/File)

Rahul Gandhi debate challenge PM Modi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए (NDA) का हमला तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा राहुल गांधी को कांग्रेस की सीटें बढ़ाने के लिए दी गई सात सलाहों के बाद, अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें ‘टूरिस्ट सांसद’ करार दिया है। साथ ही कहा कि इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी।

24 घंटे जनता के बीच रहना ही असली राजनीति- शिवसेना का तंज

शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान का समर्थन करते हुए कहा, "किरेन रिजिजू ने बिल्कुल सही सलाह दी है। राहुल गांधी एक टूरिस्ट सांसद (Tourist MP) की तरह हैं जो ज्यादातर समय विदेश यात्राओं और छुट्टियों पर बिताते हैं। वे केवल चुनावों के समय ही भारत में नजर आते हैं। इस तरह राजनीति नहीं की जा सकती। आज की राजनीति प्रदर्शन पर आधारित है, जिसका मतलब है 24 घंटे जनता के बीच रहना और उनकी सेवा करना। जब आप जनता को समझे ही नहीं, भारत को समझे ही नहीं, तो आप क्या राजनीति करेंगे। इसलिए, सलाह को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और अपने आप में बदलाव लाएं।“

राज ठाकरे को सीएम फडणवीस का करारा जवाब, कहा- BJP का मार्च राहुल गांधी जैसा नहीं, समझते तो नहीं बोलते

ये भी पढ़ें
Devendra Fadnavis target Raj Thackeray

इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी लोकसभा में अपने सांसदों की संख्या बढ़ाना चाहती है, तो राहुल गांधी को सात बातों का पालन करना चाहिए।

बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रिजिजू ने राहुल गांधी को कई राजनीतिक सलाह दीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चुनावी सफलता के लिए राहुल गांधी को अपने काम करने के तरीके और राजनीतिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा।

बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को भारत में ज्यादा समय बिताने और गुप्त विदेशी छुट्टियों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने राहुल गांधी को भारतीय परंपरा के अनुसार वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने, देश-विरोधी तत्वों से दूरी बनाने और बीजेपी, आरएसएस व पीएम मोदी के प्रति नफरत छोड़कर उन्हें दुश्मन के बजाय केवल राजनीतिक विरोधी मानने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को संसद को गंभीरता से लेने, भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर करने तथा कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति खत्म कर उसे एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में चलाने का सुझाव दिया है।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी थी खुली बहस की चुनौती

दरअसल, बुधवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक मंच पर खुली बहस करने की चुनौती दी थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पांच मिनट में साबित कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री 'देशद्रोही' हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी एनडीए के नेताओं ने उनके खिलाफ अपने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं।

भगवंत मान पर राहुल गांधी के बयान से भड़की AAP, सौरभ भारद्वाज ने पूछा- CM योगी पर ऐसी बात क्यों नहीं कही?

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi on Bhagwant Mann

खबर शेयर करें:

Updated on:

5 Nov 2026, 1:33 PM IST

Published on:

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / BJP के बाद शिवसेना ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- वो तो टूरिस्ट MP हैं, सिर्फ चुनाव के लिए भारत आते हैं

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

क्या माता सीता ने भी लड़ा था राक्षसों से युद्ध? ‘रामायण’ के एक सीन ने छेड़ी नई बहस, मेकर्स ने दिया ये तर्क

Ramayan movie
मनोरंजन

Ramayana: माता सीता का योद्धा अंदाज, AI वाले कुंभकरण भी थे खास, टीवी की ‘रामायण’ से बिल्कुल अलग है रणबीर कपूर की ‘रामायण’

Ramayana Movie Review
बॉलीवुड

लव गिल ने फिर स्काउट को लगाया गले, तो फूटा लोगों का गुस्सा, वीडियो देख किए भद्दे कमेंट

Love Gill Trolled after Hug ScoutOP kamya punjabi dig people got angry kaashvi allegation character assassination
बॉलीवुड

15 साल तक छिपाकर रखा अफेयर, मां ने चोरी से पढ़ ली थी डायरी! कीर्ति सुरेश के अफेयर का ऐसे खुला राज

Keerthy Suresh
मनोरंजन

‘कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?’ जैसा हुआ ‘रामायण’ का क्लाइमैक्स! सनी देओल की एंट्री ने फैंस को चौंकाया

Ramayana Movie 2026
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.