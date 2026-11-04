राज ठाकरे को सीएम फडणवीस का करारा जवाब, कहा- BJP का मार्च राहुल गांधी जैसा नहीं, समझते तो नहीं बोलते

Raj Thackeray Devendra Fadnavis News: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। भाजपा (BJP) के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान पर राज ठाकरे की टिप्पणी के बाद सीएम फडणवीस ने उन्हें जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा कि भाजपा का मार्च अराजकता के खिलाफ और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए निकाला जा रहा है, न कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह 'रिजीम चेंज' के लिए है।