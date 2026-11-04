पटाखों पर बहस के बीच पवित्रा पुनिया ने उठाए सवाल, पूछा- ‘शादियों में आतिशबाजी पर कोई ज्ञान क्यों नहीं देता’

अभिनेत्री ने यह भी सवाल उठाया कि दिवाली पर पटाखों को लेकर आलोचना क्यों की जाती है, जबकि शादियों और अन्य निजी समारोहों में भी ऐसा ही शोर होता है, लेकिन तब कोई सवाल नहीं उठाया जाता। उन्होंने कहा, "क्या हम किसी की शादी की सालगिरह पर ऐसा कहते हैं? जरा बताइए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? जब लोगों की शादी होती है, तब कोई क्यों नहीं आता यह कहने कि पटाखे मत जलाओ? अपनी खुशियां मत मनाओ। जब उनके अपने घरों में शादियों का सीजन शुरू होता है, तब कोई कुछ नहीं कहता। उस समय सब अपनी सीख-सलाह भूल जाते हैं।"