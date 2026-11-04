रणबीर कपूर के बीफ वाले बयान से साई पल्लवी के लुक तक, ‘रामायण’ पर क्यों भड़के लोग? 4000 करोड़ की फिल्म के इन विवादों ने खींचा ध्यान

'रामायण' का म्यूजिक ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने मिलकर तैयार किया है। फिल्म के गानों 'मंगल रंग' और 'रावण तांडव' को लेकर दर्शकों की राय बंटी हुई है। 'मंगल रंग' में सूफी संगीत और कव्वाली के प्रभाव को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए और कहा भगवान राम की अयोध्या वापसी जैसे प्रसंग के लिए गानें और अलग होनी चाहिए थी। इसके साथ ही, कुछ लोगों ने इस गाने के हिस्सों की तुलना रहमान के पुराने गानों 'एन्ना सोल्ला पोगिराई' और 'कुन फाया कुन' से भी की। वहीं, 'रावण तांडव' में इलेक्ट्रॉनिक संगीत के इस्तेमाल पर सवाल उठे कि क्या ये रावण के किरदार की तीव्रता को सही तरीके से दिखा पाता है।