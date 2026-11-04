9 साल बाद फिर दिखी आयुष्मान और राजकुमार राव की मस्ती, हाथों में हाथ डालकर जमकर नाचे दोनों, वीडियो वायरल

आयुष्मान ने बुधवार, 4 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पार्टी का ये वीडियो शेयर किया। क्लिप में दोनों स्टार्स गाने की धुन पर थिरकते और एक-दूसरे के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं। इस दौरान कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, एक्टर अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना भी उनका उत्साह बढ़ाते नजर आए। कुछ ही देर में वे भी इस जश्न का हिस्सा बन गए। वीडियो शेयर करते हुए आयुष्मान ने कैप्शन में लिखा, ‘सबके साथ प्रेम वाली दिवाली।’ उनके इस पोस्ट पर रकुल प्रीत सिंह और श्रेया घोषाल ने ‘शानदार’ लिखकर प्रतिक्रिया दी। वहीं, अपारशक्ति खुराना और ताहिरा कश्यप ने हार्ट इमोजी के साथ प्यार जताया।