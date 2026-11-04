Ramayana Review: भव्यता को पर्दे पर खूबसूरती से उतारा, रणबीर ने ‘राम’ के किरदार में छोड़ी छाप? लोग कर रहे तारीफ

Ramayana Movie X Review: भारतीय सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि अपनी कहानी और प्रस्तुति से एक अलग पहचान बनाती हैं। नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के निर्माण में बनी 'रामायण' भी ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी फिल्म बनने की कोशिश करती है। भारतीय संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्य को जिस भव्यता और आधुनिक तकनीक के साथ बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है, वो दर्शकों को एक अलग सिनेमाई अनुभव दे सकता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी शानदार स्टारकास्ट, दमदार अभिनय, बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और भावनात्मक कहानी साबित होने वाली है।