‘बिग बॉस’ फेम शिवानी कुमारी की आंख का हुआ बुरा हाल, वीडियो शेयर कर बताया क्यों पहुंची पुलिस स्टेशन?

शिवानी ने जानकारी दी कि उनकी मौसी काफी परेशान हैं और वह चाहती हैं कि उनके बेटे के खिलाफ थाने में एक प्रार्थना पत्र (एप्लीकेशन) दिया जाए ताकि उन्हें घर से बाहर न निकाला जाए। उन्होंने बताया कि मौसी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और भटक रही हैं। मौसी के बेटे 'सोनू भैया' को संदेश देते हुए शिवानी ने नाराजगी जताई और कहा कि अगर आपकी अम्मा इस तरह घर-दर भटक रही हैं, तो क्या आपको यह अच्छा लगता है? अपनी खुद की शारीरिक तकलीफ के बाद भी दूसरों की मदद के लिए थाने जाने के उनके इस कदम की लोग तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ समय पहले उन्होंने यूट्यूबर मार्विन आची को लेकर एक और वीडियो डाला था जिसमें वह रोती हुई नजर आई थीं।