‘मुझे आलोचनाओं से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं’, ‘Eetha’ में मराठी उच्चारण पर ट्रोलिंग के बीच श्रद्धा कपूर का बयान वायरल

फिल्म के ट्रेलर और प्रचार सामग्री में श्रद्धा के मराठी लहजे, उच्चारण और संवाद बोलने के अंदाज पर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए हैं। कुछ दर्शकों ने उनके मराठी बोलने के तरीके को अस्वाभाविक बताया है। वहीं, कुछ लोगों ने उनके हाव-भाव और आवाज के उतार-चढ़ाव पर भी आपत्ति जताई है। बता दें, सोशल मीडिया पर फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ यूजर्स का मानना है कि विठाबाई जैसी फेमस मराठी लोक कलाकार का किरदार निभाने के लिए मराठी भाषा और वहां की सांस्कृतिक बारीकियों की गहरी समझ जरूरी है।