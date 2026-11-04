आयुष्मान खुराना और तुषार कपूर को 5 करोड़ की धमकी! लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर वसूली की कोशिश, IT इंजीनियर गिरफ्तार

Bollywood Extortion Case: मुंबई में बॉलीवुड स्टार्स को धमकी देकर करोड़ों रुपये वसूलने की कोशिश का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु से 30 वर्षीय आईटी इंजीनियर वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया है। उस पर आयुष्मान खुराना और तुषार कपूर समेत कई अभिनेताओं को इंस्टाग्राम पर धमकी भरे मैसेज भेजने और 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है। मजेदार की बात ये है कि आरोपी ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम और उससे जुड़ी गोलीबारी की घटनाओं का यूज कर अभिनेताओं को डराने की कोशिश की।