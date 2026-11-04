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अनुभव सिन्हा के बनारस बीट के गाने ‘कहां जाएंगे?’ का टीजर रिलीज, उर्दू शायरी और पेपर-आर्ट एनिमेशन से सजी है पहली झलक

Anubhav Sinha Banaras Beat Kahan Jayenge: अनुभव सिन्हा की बनारस बीट के गाने 'कहां जाएंगे' का टीजर रिलीज हुआ है। वीडियो में क्या कुछ नजर आया है, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 4 Nov 2026, 6:37 PM IST

Anubhav Sinha Banaras Beat Kahan Jayenge

अनुभव सिन्हा (फोटो सोर्स- IMDb)

Anubhav Sinha Banaras Beat Kahan Jayenge: फिल्मकार अनुभव सिन्हा के म्यूजिक लेबल 'बनारस बीट' ने अपने नए गाने 'कहाँ जाएंगे?' का टीजर जारी कर दिया है। इस गाने की झलक में उर्दू शायरी, संगीत और पेपर-आर्ट एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है। टीजर में किसी फिल्मी कहानी या किरदार के बजाय भावनाओं और विचारों को केंद्र में रखा गया है। इसके जरिए उन सवालों को सामने लाने की कोशिश की गई है, जिन्हें लोग अक्सर अपने मन में रखते हैं, लेकिन आसानी से शब्दों में जाहिर नहीं कर पाते।

गाने के टीजर के साथ मेकर्स ने एक मैसेज भी शेयर किया है। इसमें पूछा गया है कि जब शब्द हमारी भावनाओं को बयां करने के लिए कम पड़ जाते हैं, तब हम कहां जाते हैं? इसी सवाल के इर्द-गिर्द गाने की प्रस्तुति तैयार की गई है।

उर्दू शायरी और संगीत के साथ तैयार हुआ टीजर

'कहाँ जाएंगे?' के टीजर में उर्दू शायरी को खास जगह दी गई है। इसकी शुरुआत कागज से तैयार किए गए सीन से होती है। पूरी झलक में पेपर-आर्ट एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ सुनाई देने वाली आवाज और शायरी गाने के भावनात्मक पक्ष को सामने लाती है।

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टीजर में दिखने वाली कागजी कलाकारी के जरिए अलग-अलग दृश्य तैयार किए गए हैं। यह प्रस्तुति सामान्य म्यूजिक वीडियो से अलग नजर आती है, क्योंकि इसमें कलाकारों या किसी पारंपरिक कहानी के बजाय एनिमेशन और शायरी के माध्यम से बात कही गई है।

गाने के जरिए भावनाओं, खामोशी और उन अनकहे सवालों को सामने लाने की कोशिश की गई है, जिन्हें लोग कई बार अपने भीतर ही रखते हैं। हालांकि, अभी सिर्फ टीजर जारी हुआ है, इसलिए पूरे गाने की संगीत रचना और उसकी प्रस्तुति को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

बनारस बीट के जरिए संगीत की दुनिया में अनुभव सिन्हा

अनुभव सिन्हा हिंदी सिनेमा में निर्देशक, निर्माता और लेखक के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने 'तुम बिन', 'मुल्क', 'आर्टिकल 15' और 'थप्पड़' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। अब उन्होंने अपने म्यूजिक लेबल 'बनारस बीट' के जरिए संगीत के क्षेत्र में भी कदम रखा है।

'कहाँ जाएंगे?' इसी लेबल का नया गाना है। टीजर के साथ साझा किए गए संदेश में बनारस बीट ने उर्दू शायरी की परंपरा का जिक्र किया है। मेकर्स के मुताबिक, यह गाना श्रोताओं को कुछ पल रुककर सोचने और अपनी भावनाओं को समझने का मौका देने की कोशिश करता है।

पूरे गाने की रिलीज का इंतजार

'कहाँ जाएंगे?' के टीजर में संगीत, शायरी और पेपर-आर्ट एनिमेशन को एक साथ पेश किया गया है। फिलहाल गाने की पूरी रिलीज डेट और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां सामने नहीं आई हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि पूरा गाना किस तरह तैयार किया गया है और टीजर में दिखाई गई इसकी प्रस्तुति आगे किस रूप में सामने आती है।

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Updated on:

4 Nov 2026, 6:37 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अनुभव सिन्हा के बनारस बीट के गाने ‘कहां जाएंगे?’ का टीजर रिलीज, उर्दू शायरी और पेपर-आर्ट एनिमेशन से सजी है पहली झलक

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