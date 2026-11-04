अनुभव सिन्हा के बनारस बीट के गाने ‘कहां जाएंगे?’ का टीजर रिलीज, उर्दू शायरी और पेपर-आर्ट एनिमेशन से सजी है पहली झलक

Anubhav Sinha Banaras Beat Kahan Jayenge: फिल्मकार अनुभव सिन्हा के म्यूजिक लेबल 'बनारस बीट' ने अपने नए गाने 'कहाँ जाएंगे?' का टीजर जारी कर दिया है। इस गाने की झलक में उर्दू शायरी, संगीत और पेपर-आर्ट एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है। टीजर में किसी फिल्मी कहानी या किरदार के बजाय भावनाओं और विचारों को केंद्र में रखा गया है। इसके जरिए उन सवालों को सामने लाने की कोशिश की गई है, जिन्हें लोग अक्सर अपने मन में रखते हैं, लेकिन आसानी से शब्दों में जाहिर नहीं कर पाते।