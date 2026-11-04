‘अपनी मानसिक शांति से समझौता नहीं कर सकती’, निहारिका तिवारी ने बताया क्यों टूटा सोराब बेदी से रिश्ता

Rise and Fall 2 Finale: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में निहारिका तिवारी ने पहली बार सोराब बेदी के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। निहारिका के अनुसार, सोराब का व्यवहार काफी अस्थिर था और वो अचानक 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो रिश्ते में अटेंशन चाहती थीं, लेकिन सोराब के इस रवैये के चलते उन्हें वो नहीं मिल पा रहा था।