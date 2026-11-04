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‘अपनी मानसिक शांति से समझौता नहीं कर सकती’, निहारिका तिवारी ने बताया क्यों टूटा सोराब बेदी से रिश्ता

Niharika Tiwari Breakup: निहारिका तिवारी ने बताया कि सोराब बेदी के साथ उनका रिश्ता क्यों नहीं चल पाया। उन्होंने खुलासा किया कि सोराब 2-3 दिनों तक गायब हो जाते थे। जानें प्रियंका चाहर चौधरी ने क्या कहा।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Updated: 4 Nov 2026, 6:26 PM IST

Niharika Tiwari breakup

सोराब बेदी के साथ रिश्ते पर पहली बार बोलीं निहारिका तिवारी (सोर्स: x-@woomaaniyaa)

Rise and Fall 2 Finale: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में निहारिका तिवारी ने पहली बार सोराब बेदी के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। निहारिका के अनुसार, सोराब का व्यवहार काफी अस्थिर था और वो अचानक 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो रिश्ते में अटेंशन चाहती थीं, लेकिन सोराब के इस रवैये के चलते उन्हें वो नहीं मिल पा रहा था।

शो के लेटेस्ट एपिसोड में अपने साथी कंटेस्टेंट्स से बातचीत के दौरान निहारिका ने स्वीकार किया कि उनके और सोराब के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन दोनों कभी अपने रिश्ते को ठीक से समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि साथ में अच्छा समय बिताने के बावजूद उन्हें महसूस होता था कि रिश्ते में कुछ कमी है।

'मैं किसी को पकड़कर अपने पास नहीं बिठा सकती'

सोराब के साथ रिश्ते में आई परेशानियों के बारे में बात करते हुए निहारिका ने कहा कि वो ऐसी लड़की नहीं हैं, जो किसी को बार-बार अपने पास रहने के लिए कहे। उनके मुताबिक, दोनों ज्यादातर समय साथ बिताते थे, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते में कई चीजों की कमी महसूस होती थी।

निहारिका ने यह भी माना कि उन्हें अपने पार्टनर से काफी अटेंशन चाहिए। उन्होंने सोराब के व्यवहार को अस्थिर बताते हुए कहा कि वह अचानक 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाते थे। उनका ये रवैया निहारिका को बिल्कुल पसंद नहीं था।

प्रियंका चाहर चौधरी ने भी दी प्रतिक्रिया

निहारिका की बात सुनकर कंटेस्टेंट प्रियंका चाहर चौधरी ने सोराब के इस व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसी रिश्ते में इस तरह 2-3 दिनों तक गायब रहना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता।

निहारिका ने बताया कि शुरुआत में उन्हें उम्मीद थी कि समय के साथ सोराब का व्यवहार बदल जाएगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने इस रिश्ते को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा कि वह अपने रिश्ते के लिए अपनी मानसिक शांति से समझौता नहीं कर सकतीं।

6 नवंबर को होगा 'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले

वीरेंद्र सहवाग के होस्ट किए जा रहे रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' का ग्रैंड फिनाले शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजे अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा।

शो के छह फाइनलिस्ट शहजाद पूनावाला, गौतम गुलाटी, स्वरा भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और निहारिका तिवारी विजेता की ट्रॉफी के लिए मुकाबला कर रहे हैं। छह हफ्तों तक चले इस सफर में कंटेस्टेंट्स के बीच कई टास्क, गठजोड़ और विवाद देखने को मिले। अब इन छह फाइनलिस्ट में से किसी एक के सिर इस सीजन के विजेता का ताज सजेगा।

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Updated on:

4 Nov 2026, 6:26 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / ‘अपनी मानसिक शांति से समझौता नहीं कर सकती’, निहारिका तिवारी ने बताया क्यों टूटा सोराब बेदी से रिश्ता

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