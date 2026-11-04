PM मोदी ने शरद पवार को किया फोन, बोले- सुप्रिया और हम देश संभालेंगे, आप आराम करिये; NDA में जाने की चर्चाएं तेज

Sharad Pawar Health Update: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनकी सेहत का हाल जाना। इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे आराम करने और अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की। शरद पवार के करीबी सहयोगी विठ्ठल मणियार के मुताबिक, बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने 85 वर्षीय पवार से कहा कि सुप्रिया सुले और हम देश संभाल लेंगे, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और आशीर्वाद बनाए रखिए।