4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

सनी देओल की Surya पर नहीं लगेगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट ने PIL खारिज कर मेकर्स को दी बड़ी राहत

Sunny Deol Upcoming Film: सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' की रिलीज रोकने की मांग वाली PIL पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। जानें पूरा मामला।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Updated: 4 Nov 2026, 1:47 PM IST

Surya Ant Se Aarambh Tak

डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा दिखाने पर विवादों में आई 'सूर्या' (सोर्स: x-@Bollyflixlhny/@lawmic_in)

Surya Movie Controversy: अभिनेता सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' रिलीज से पहले कानूनी विवाद में घिर गई थी। फिल्म के ट्रेलर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा दिखाए जाने पर इसकी रिलीज रोकने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। बता दें, कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इससे फिल्म की थिएटर्स में रिलीज पर रोक लगाने की मांग को झटका लगा है।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि उसे इस मामले में कोई आदेश जारी करने का आधार नहीं मिला। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पास जाने की छूट दी है।

ट्रेलर में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा दिखाने पर जताई गई आपत्ति

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील दी कि फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर में डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ शारीरिक हिंसा दिखाई गई है। उनका कहना था कि डॉक्टरों की सुरक्षा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है।

वकील ने ये भी कहा कि देश में चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे समय में फिल्म के ट्रेलर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा दिखाना चिंता का विषय है। हालांकि, कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत CBFC के सामने रखने का ऑप्शन दिया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

4 Nov 2026, 1:47 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / सनी देओल की Surya पर नहीं लगेगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट ने PIL खारिज कर मेकर्स को दी बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

‘विजुअल स्पेक्टेकल से कम नहीं’, ‘रामायण’ देखकर गदगद हुए दर्शक, सोशल मीडिया पर मिल रहे शानदार रिव्यू

Ramayana Movie Review
मनोरंजन

आखिरी दिनों में क्यों अकेले रह गए थे राजेश खन्ना? केसी बोकाडिया ने बताया पछतावे में डूबे थे अभिनेता

KC Bokadia reveals Rajesh Khanna why Last Days alone smoking all day Nobody came to meet him
बॉलीवुड

अभिनेता आयुष्मान खुराना को धमकी भरा ऑडियो मेसेज, लॉरेंस गैंग के नाम पर मांगे करोड़ों

Ayushmann Khurrana Threat
बॉलीवुड

‘जवान’ और ‘एनिमल’ को पछाड़ेगी ‘रामायण’, लेकिन ‘पुष्पा 2’, ‘RRR’ और ‘धुरंधर 2’ से रह जाएगी पीछे!

Ramayana Opening Day Collection
मनोरंजन

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ देखकर जैकी भगनानी और सरगुन मेहता ने दिया रिव्यू, बताया ‘बेहद शानदार’

Ramayana Mumbai Premiere Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.