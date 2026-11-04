सनी देओल की Surya पर नहीं लगेगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट ने PIL खारिज कर मेकर्स को दी बड़ी राहत

Surya Movie Controversy: अभिनेता सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' रिलीज से पहले कानूनी विवाद में घिर गई थी। फिल्म के ट्रेलर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा दिखाए जाने पर इसकी रिलीज रोकने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। बता दें, कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इससे फिल्म की थिएटर्स में रिलीज पर रोक लगाने की मांग को झटका लगा है।