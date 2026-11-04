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‘विजुअल स्पेक्टेकल से कम नहीं’, ‘रामायण’ देखकर गदगद हुए दर्शक, सोशल मीडिया पर मिल रहे शानदार रिव्यू

Ramayana Movie Review: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की 'रामायण' के मुंबई प्रीमियर के बाद आशीष चंचलानी, कुणाल कपूर और अजिंक्य देव ने फिल्म की तारीफ की। जानिए रवि दुबे के अभिनय और फिल्म के विजुअल्स पर क्या कहा।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Updated: 4 Nov 2026, 1:21 PM IST

Ramayana Movie Review

रणबीर कपूर की 'रामायण' के एक्शन सीक्वेंस ने जीता दिल (सोर्स: x-@bolly_talkies)

Ramayana Action Sequences: साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल 'रामायण' 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर इस फिल्म का मंगलवार, 3 नवंबर को मुंबई में प्रीमियर आयोजित किया गया। यूके और अमेरिका में प्रीमियर के बाद भारत में हुए इस खास आयोजन में फिल्म की कास्ट और क्रू के अलावा उनके परिवार के सदस्य और कई मेहमान शामिल हुए। प्रीमियर के बाद फिल्म देखने वाले मेहमानों ने इसके भव्य विजुअल्स, एक्शन सीक्वेंस और निर्देशन की जमकर सराहना की।

बता दें, यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना रिव्यू शेयर किया, जिसमें उन्होंने 'रामायण' को एक भव्य ब्लॉकबस्टर बताते हुए कहा कि इसमें भारतीय सिनेमा के अब तक के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। उनके मुताबिक, फिल्म की ताकत सिर्फ इसके शानदार विजुअल्स नहीं, बल्कि निर्देशक नितेश तिवारी का निर्देशन भी है।

'भारतीय सिनेमा के लिए नया बेंचमार्क', मिले पांच स्टार

सिनेमैटोग्राफर और निर्देशक ध्रुवल पटेल ने भी 'रामायण' की तारीफ की। उन्होंने फिल्म को 5 स्टार देते हुए इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क बताया। ध्रुवल के अनुसार, फिल्म ऐसी है जिसे थिएटर में ही अनुभव किया जाना चाहिए। उन्होंने दर्शकों को इसे सबसे बड़ी स्क्रीन पर देखने की सलाह दी।

बता दें, फिल्म का हिस्सा रहे कुणाल कपूर ने भी X पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि 'रामायण' जैसी बड़ी कहानी के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी, जो इससे प्यार करते हों और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का विश्वास रखते हों। कुणाल ने कहा कि ये फिल्म सीमाओं से परे जाती है और दिखाती है कि कल्पना के साथ दृढ़ विश्वास जुड़ जाए, तो उसे पर्दे पर साकार किया जा सकता है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर गर्व जताया।

रवि दुबे के लक्ष्मण अवतार की आशीष चंचलानी ने की तारीफ

आशीष चंचलानी ने फिल्म की स्टारकास्ट की तारीफ करते हुए रवि दुबे के अभिनय का खास तौर पर जिक्र किया। फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एक्टर ने अपने रोल में कमाल कर दिया है। आशीष ने यह भी बताया कि फिल्म में रवि के कुछ हल्के-फुल्के और मजेदार सीन भी हैं।

अजिंक्य देव ने बताया सिनेमाघर में देखने लायक अनुभव

फिल्म में महर्षि विश्वामित्र का किरदार निभाने वाले अजिंक्य देव ने भी प्रीमियर के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, अभिनय, सेट और भावनाओं की तारीफ करते हुए इसे बेहद भव्य बताया। अजिंक्य के अनुसार, 'रामायण' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सिनेमाघर में मिलने वाला ऐसा अनुभव है जिसे मिस नहीं करना चाहिए।

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की लीड रोल वाली 'रामायण' को लेकर प्रीमियर के बाद सामने आई ये प्रतिक्रियाएं फिल्म की भव्यता और बड़े पर्दे पर इसके अनुभव को लेकर चर्चा बढ़ा रही हैं। फिल्म 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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Updated on:

4 Nov 2026, 1:21 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / ‘विजुअल स्पेक्टेकल से कम नहीं’, ‘रामायण’ देखकर गदगद हुए दर्शक, सोशल मीडिया पर मिल रहे शानदार रिव्यू

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