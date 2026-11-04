‘विजुअल स्पेक्टेकल से कम नहीं’, ‘रामायण’ देखकर गदगद हुए दर्शक, सोशल मीडिया पर मिल रहे शानदार रिव्यू

Ramayana Action Sequences: साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल 'रामायण' 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर इस फिल्म का मंगलवार, 3 नवंबर को मुंबई में प्रीमियर आयोजित किया गया। यूके और अमेरिका में प्रीमियर के बाद भारत में हुए इस खास आयोजन में फिल्म की कास्ट और क्रू के अलावा उनके परिवार के सदस्य और कई मेहमान शामिल हुए। प्रीमियर के बाद फिल्म देखने वाले मेहमानों ने इसके भव्य विजुअल्स, एक्शन सीक्वेंस और निर्देशन की जमकर सराहना की।