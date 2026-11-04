‘जवान’ और ‘एनिमल’ को पछाड़ेगी ‘रामायण’, लेकिन ‘पुष्पा 2’, ‘RRR’ और ‘धुरंधर 2’ से रह जाएगी पीछे!

विदेशों में फिल्म की एडवांस बुकिंग से 5.6 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है। इसमें उत्तरी अमेरिका में पेड प्रीव्यू से मिले 1.5 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं। इस तरह फिल्म की ग्लोबल एडवांस बुकिंग करीब 125 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। हालांकि, इसमें से लगभग 70 करोड़ रुपये की बुकिंग पहले दिन और पेड प्रीव्यू के लिए थी। ट्रेड के अनुसार अनुमान है कि उत्तरी अमेरिका में पेड प्रीव्यू से फिल्म 1.6 मिलियन डॉलर और पहले दिन 5 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमा सकती है। इन अनुमानों के आधार पर 'रामायण' की ग्लोबल ओपनिंग करीब 160 करोड़ रुपये (ग्रॉस) रहने की संभावना जताई गई है। कुछ अनुमान इसे 150 करोड़ रुपये के आसपास रखते हैं, जबकि 200 करोड़ रुपये की ओपनिंग की उम्मीद अब मुश्किल मानी जा रही है।