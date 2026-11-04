Maharasthra: प्रेम विवाह के कुछ दिन बाद ही पत्नी की हत्या, चरित्र पर शक में पति ने घोंटा 20 वर्षीय पत्नी का गला

Husband Kills Wife: लगांव। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के यावल शहर में प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत सामने आया है। परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर प्रेमी से शादी करने वाली 20 साल की मशिराबी की उसके पति फरदीन खान ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।