अभिनेता आयुष्मान खुराना को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी, ऑडियो भेजकर मांगे करोड़ों रुपये; जांच में जुटी मुंबई पुलिस

Bollywood News: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को धमकी भरा ऑडियो संदेश भेजकर करोड़ों रुपए की मांग की गई है। संदेश भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया है। इस घटना के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस अब ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज की पहचान करने में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर फिल्मी सितारों की सुरक्षा और उनके नाम पर पैसे वसूलने की कोशिशों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।