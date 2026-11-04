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अभिनेता आयुष्मान खुराना को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी, ऑडियो भेजकर मांगे करोड़ों रुपये; जांच में जुटी मुंबई पुलिस

Ayushmann Khurrana Threat: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी भरा ऑडियो भेजकर करोड़ों रुपए की मांग की गई। मुंबई पुलिस आवाज के नमूनों का मिलान कर मामले की जांच कर रही है।
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मुंबई

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Imran Sheikh

Updated: 4 Nov 2026, 12:42 PM IST

Ayushmann Khurrana Threat

आयुष्मान खुराना को लॉरेंस गैंग के नाम पर मिली धमकी। (फोटो सोर्स-ANI)

Bollywood News: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को धमकी भरा ऑडियो संदेश भेजकर करोड़ों रुपए की मांग की गई है। संदेश भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया है। इस घटना के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस अब ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज की पहचान करने में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर फिल्मी सितारों की सुरक्षा और उनके नाम पर पैसे वसूलने की कोशिशों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ऑडियो में लॉरेंस गैंग का नाम लेकर मांगे करोड़ों रुपए

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आयुष्मान खुराना को मिले ऑडियो संदेश में एक व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया और उनसे करोड़ों रुपए देने की मांग की। धमकी देने वाले ने अपनी पहचान बताने के लिए एक नाम का भी इस्तेमाल किया है। अब पुलिस इसी नाम के आधार पर उसकी असल पहचान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

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मुंबई पुलिस अपने रिकॉर्ड में मौजूद उस नाम के व्यक्ति की आवाज और धमकी वाले ऑडियो का मिलान कर रही है। इसके लिए पहले से दर्ज आवाज के नमूनों की मदद ली जा रही है। पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि धमकी देने वाला वास्तव में वही व्यक्ति है या किसी ने गैंग का नाम और दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल कर अभिनेता को डराने की कोशिश की है।

बॉलीवुड में पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं

आयुष्मान खुराना को मिली धमकी ऐसे समय सामने आई है, जब फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां सुरक्षा को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की सुरक्षा में बुलेटप्रूफ कांच का इस्तेमाल किए जाने को लेकर भी काफी चर्चा रही।

इन घटनाओं ने फिल्मी दुनिया में काम करने वाले कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है। अब आयुष्मान खुराना से करोड़ों रुपए मांगने का मामला सामने आने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या बड़े कलाकारों को निशाना बनाकर डर के जरिए मोटी रकम वसूलने की कोशिश की जा रही है?

पुलिस के सामने धमकी देने वाले तक पहुंचने की चुनौती

इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑडियो भेजने वाले की असली पहचान पता लगाना है। पुलिस आवाज के मिलान के साथ संदेश से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। खास बात यह है कि किसी गैंग का नाम लेकर धमकी देना और वास्तव में उस गैंग से जुड़ा होना दो अलग-अलग बातें हैं।

फिलहाल इस मामले ने बॉलीवुड में फिर से सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है। अब पुलिस की जांच का मुख्य मकसद धमकी देने वाले की पहचान करना और करोड़ों रुपए मांगने के पीछे की असली वजह का पता लगाना है।

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4 Nov 2026, 12:42 PM IST

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