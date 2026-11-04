बुलेटप्रूफ सुरक्षा में अमिताभ बच्चन, संजय राउत बोले- आखिर किसके डर में जी रही है पूरी फिल्म इंडस्ट्री?

Bollywood Security Threat: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार को बुलेटप्रूफ सुरक्षा के बीच रहना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार और देश के सुरक्षा हालात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बन गई है कि फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों से लेकर आम लोगों तक को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है? राउत ने कहा कि देश में डर का माहौल बनता जा रहा है और इसका असर अब फिल्मी दुनिया पर भी साफ दिखाई दे रहा है।