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बुलेटप्रूफ सुरक्षा में अमिताभ बच्चन, संजय राउत बोले- आखिर किसके डर में जी रही है पूरी फिल्म इंडस्ट्री?

Sanjay Raut Latest Statement: अमिताभ बच्चन की बुलेटप्रूफ सुरक्षा पर संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बड़े बिल्डरों और नेताओं तक में डर का माहौल है।
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मुंबई

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Imran Sheikh

Updated: 4 Nov 2026, 11:55 AM IST

Hindi Film Industry

अमिताभ बच्चन की सुरक्षा को लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया। (फोटो सोर्स-ANI)

Bollywood Security Threat: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार को बुलेटप्रूफ सुरक्षा के बीच रहना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार और देश के सुरक्षा हालात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बन गई है कि फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों से लेकर आम लोगों तक को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है? राउत ने कहा कि देश में डर का माहौल बनता जा रहा है और इसका असर अब फिल्मी दुनिया पर भी साफ दिखाई दे रहा है।

महाराष्ट्र के ठाणे में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने अमिताभ बच्चन की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। वे इस सदी के सबसे बड़े कलाकारों में शामिल हैं। इसके बावजूद उन्हें बुलेटप्रूफ सुरक्षा के बीच रहना पड़ रहा है। राउत ने इसे शर्मनाक बताते हुए सवाल किया कि जब देश की इतनी बड़ी शख्सियत को इस तरह सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या हाल होगा?

टाइगर श्रॉफ के घर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या का किया जिक्र

संजय राउत ने अपनी बात के समर्थन में अभिनेता टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर हुई फायरिंग और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्मी हस्तियों, बड़े बिल्डरों और नेताओं तक को धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर लोग कितने सुरक्षित हैं? राउत के मुताबिक, डर का यह माहौल केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता भी इससे प्रभावित हो रही है।

उनका कहना था कि एक तरफ बड़े कलाकारों को अपनी सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ इंतजाम करने पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धमकी देने और हमले करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

साबरमती जेल में बैठा है डर फैलाने वाला शख्स: राउत

राउत ने आरोप लगाया कि लोगों में डर फैलाने के लिए जिम्मेदार शख्स साबरमती जेल में आराम से बैठा है, जबकि बाहर कलाकारों और दूसरी बड़ी हस्तियों को अपनी सुरक्षा की चिंता करनी पड़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है और सरकार इस पर क्या कर रही है?

हालांकि राउत ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा संगठित अपराध और धमकी देने वाले गिरोहों की ओर माना जा रहा है।

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी चिंता

अमिताभ बच्चन की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के पीछे हाल की घटनाएं भी बड़ी वजह हैं। 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर दो हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। इसके बाद 1 नवंबर को अमिताभ बच्चन जब अपने घर जलसा के बाहर प्रशंसकों से मिलने पहुंचे तो वे बुलेटप्रूफ कांच के घेरे के पीछे नजर आए। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे।

इतना ही नहीं, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए दखल देने की मांग की। संगठन ने कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा मजबूत करने की अपील की है।

ऐसे में संजय राउत का बयान एक बार फिर चर्चा में है। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार को प्रशंसकों से मिलने के लिए भी बुलेटप्रूफ घेरे का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल सिर्फ एक अभिनेता की सुरक्षा का नहीं, बल्कि मुंबई में कानून-व्यवस्था और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के भरोसे का भी है।

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4 Nov 2026, 11:55 AM IST

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