Pune: ‘इज्जत बचाने के लिए मेरी बेटी को लील लिया’, पायल के पिता रोते हुए बोले- 7 साल किया टॉर्चर

Pune IT Engineer Payal Pawar Death Case: महाराष्ट्र के पुणे में 29 वर्षीय आईटी इंजीनियर पायल पवार-झांबरे की मौत का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। पायल के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि पायल को एक बेटी थी और ससुराल वाले उसे बेटा नहीं होने पर ताने मारते थे। इस मामले में पुलिस ने पायल के पति अक्षय झांबरे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सास-ससुर और ननद के फरार होने की बात सामने आई है।