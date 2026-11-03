पुणे: प्रसिद्ध उद्योगपति की IT इंजीनियर बहू की रहस्यमयी मौत, भाई को भेजा था आखिरी मैसेज

परिजनों के अनुसार, जब उन्होंने ससुराल में पायल के बारे में पूछताछ की तो किसी ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। बाद में पति अक्षय ने बताया कि पायल सामने वाले फ्लैट में हो सकती हैं। इसके बाद सभी उस फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। शिकायत के मुताबिक, पायल के भाई ऋषिकेश ने पीछे के दरवाजे से अंदर गया और मुख्य दरवाजा खोला। अंदर किचन में पायल अचेत अवस्था में मिलीं। उसे पुलिस की मदद से ससून अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उपचार शुरू होने से पहले ही पायल को मृत घोषित कर दिया।