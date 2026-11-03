3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

पुणे: प्रसिद्ध उद्योगपति की IT इंजीनियर बहू की रहस्यमयी मौत, भाई को भेजा था आखिरी मैसेज

Payal Pawar Zhambre Death Case: पुणे में 29 वर्षीय IT इंजीनियर पायल पवार झांबरे की संदिग्ध मौत के मामले में पति समेत ससुराल के चार लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मौत से पहले पायल ने भाई को आखिरी मैसेज भेजा था।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Updated: 3 Nov 2026, 11:17 AM IST

Pune IT Engineer Death update

मृतका पायल पवार झांबरे की तस्वीर (Photo: X/@newsdotz)

Pune IT Engineer Death: महाराष्ट्र के पुणे शहर में 29 वर्षीय आईटी इंजीनियर पायल पवार-झांबरे की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 नवंबर को पायल का शव उनके ससुराल के पुराने फ्लैट में मिला था। इस मामले में मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर केस दर्औज करवाया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पायल के पति अक्षय झांबरे, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पति अक्षय को हिरासत में लिया है।

मायके वालों ने लगाया गंभीर आरोप

पायल पुणे के मुकुंदनगर इलाके में रहती थीं। वह शहर के प्रतिष्ठित झांबरे पैलेस के मालिक की बहू थी। पायल के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। दिवाली के दौरान मायके से 10 तोला सोना लाने का दबाव बनाया जा रहा था। पायल के पिता किसान है। सूखे की स्थिति और आर्थिक परेशानियों के कारण उन्होंने अगली फसल आने तक का समय मांगा था, लेकिन इसके बावजूद कथित तौर पर प्रताड़ना जारी रही।

बेटी के जन्म के बाद भी प्रताड़ित करने का आरोप

पायल के भाई ऋषिकेश पवार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 30 मार्च 2023 को पायल ने एक बेटी को जन्म दिया था। आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद ससुराल के लोग अस्पताल पहुंचे और वहां विवाद किया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें बेटा चाहिए था और वे बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे।

परिजनों का आरोप है कि पायल को बेटी होने के कारण ताने मारे जाते थे। उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की जाती थी।

मौत से एक दिन पहले भाई को भेजा था आखिरी मैसेज

इस मामले में सबसे अहम बात पायल का वह आखिरी मैसेज है, जो उन्होंने अपने भाई ऋषिकेश को भेजा था। शिकायत के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 को पायल मायके से ससुराल लौटी थीं। रात करीब 9 बजकर 18 मिनट पर उसने अपने भाई को मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था, 'मेरी सास जिम्मेदार है।'

मैसेज मिलने के बाद ऋषिकेश ने तुरंत पायल को फोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके बाद भाई ने अक्षय को फोन किया। आरोप है कि अक्षय ने कथित तौर पर टालमटोल करते हुए जवाब दिया और ऋषिकेश को उसके पारिवारिक विवाद में दखल नहीं देने की बात कही। इसके बाद फोन काट दिया।

पायल के परिजनों ने देर रात तक ससुराल के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी का फोन नहीं लगा। अगले दिन सुबह ससुराल पक्ष की ओर से फोन कर बताया गया कि पायल घर पर नहीं आई हैं। इस जानकारी के बाद मायके वालों को संदेह हुआ और वे मुकुंदनगर स्थित झांबरे पैलेस पहुंचे।

पुराने फ्लैट में मिला पायल का शव

परिजनों के अनुसार, जब उन्होंने ससुराल में पायल के बारे में पूछताछ की तो किसी ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। बाद में पति अक्षय ने बताया कि पायल सामने वाले फ्लैट में हो सकती हैं। इसके बाद सभी उस फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। शिकायत के मुताबिक, पायल के भाई ऋषिकेश ने पीछे के दरवाजे से अंदर गया और मुख्य दरवाजा खोला। अंदर किचन में पायल अचेत अवस्था में मिलीं। उसे पुलिस की मदद से ससून अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उपचार शुरू होने से पहले ही पायल को मृत घोषित कर दिया।

परिवार ने जताई हत्या की आशंका, निष्पक्ष जांच की मांग की

पायल के परिजनों ने उसकी मौत को लेकर गंभीर संदेह जताया है। परिवार का कहना है कि पायल उच्चशिक्षित और शांत स्वभाव की थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वह ऐसा कदम उठा सकती थीं। इसी आधार पर परिजनों ने मामले की हत्या के एंगल से भी जांच की मांग की है। फिलहाल स्वारगेट पुलिस ने भाई ऋषिकेश पवार की शिकायत के आधार पर पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

3 Nov 2026, 11:17 AM IST

Published on:

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पुणे: प्रसिद्ध उद्योगपति की IT इंजीनियर बहू की रहस्यमयी मौत, भाई को भेजा था आखिरी मैसेज

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद तुषार कपूर आए निशाने पर? बॉलीवुड सेलेब्स की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

Tusshar Kapoor received 5 crore threat call allegedly from Lawrence Bishnoi gang after tiger shroff firing
बॉलीवुड

नोरा फतेही की लीगल टीम ने सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस पर दिया बड़ा बयान, बोले- आरोपी नहीं, गवाह हैं

Sukesh Chandrasekhar Case
बॉलीवुड

फिल्म ‘रामायण के गाने ‘मंगल रंग’ विवाद पर सिंगर अरमान मलिक ने दिया करारा जवाब! बोले- ये काफी मुश्किल था

Armaan Malik On Ramayana song Mangal Rang Controversy after trolling
बॉलीवुड

महाराष्ट्र में उठेगा सियासी तूफान? रोहित पवार का दावा- स्टिंग ऑपरेशन में घोटाला बेनकाब, बड़े मंत्री को देना पड़ेगा इस्तीफा

Rohit Pawar NCP SP
मुंबई

“शादी के एक प्रस्ताव से शुरू हुई थी खौफनाक कहानी”, जेलर 2 अभिनेत्री शमना कासिम ने खोले ब्लैकमेलिंग के राज

Jailer 2 actress Shamna Kasim reveals Marriage Proposal blackmailing case A terrifying story
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.