हिंगोली में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, पूर्व विधायक शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल; डिप्टी CM की मौजूदगी में ली सदस्यता

Santosh Tarfe join Eknath Shinde party: महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। कलमनुरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉ. संतोष टारफे ने ठाकरे गुट छोड़कर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया। उनके साथ ठाकरे गुट के हिंगोली जिलाध्यक्ष गोपी पाटील, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष गणाजी बेले, पूर्व नगराध्यक्ष नंदकिशोर तोष्णीवाल समेत कई पूर्व जिला परिषद सदस्य, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, शाखा प्रमुख, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता भी शिंदे गुट में शामिल हुए।