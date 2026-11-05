5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

गोकुल डेयरी के चुनाव में ऐसा क्या फंसा कि आमने-सामने आ गए राहुल और फडणवीस? 13-12 के गणित पर मचा घमासान

Devendra Fadnavis Latest Statement: गोकुल डेयरी के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल को 13 और महायुति को 12 सीटें मिलीं। महाराष्ट्र सरकार के पांच नामित सदस्यों वाले फैसले पर राहुल गांधी और देवेंद्र फडणवीस आमने-सामने हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Imran Sheikh

Updated: 5 Nov 2026, 3:56 PM IST

Gokul Dairy Election

गोकुल डेयरी विवाद पर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमने सामने हो गए। (फोटो सोर्स-ANI)

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में कोल्हापुर की गोकुल डेयरी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल को 25 में से 13 सीटें मिलीं, जबकि महायुति के खाते में 12 सीटें आईं। इसके बावजूद चेयरमैन का चुनाव अटक गया। अब महाराष्ट्र सरकार के एक नए फैसले ने इस पूरे मामले को और गरमा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर चुनाव के बाद नियम बदलकर बहुमत हासिल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले का बचाव करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है।

13 सीटें जीतने के बाद भी क्यों नहीं बन पाया चेयरमैन?

दरअसल, गोकुल डेयरी के संचालक मंडल में कुल 25 सदस्य हैं। कांग्रेस समर्थित सतेज पाटील के पैनल ने 13 सीटें जीतीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिलीं। इस तरह कांग्रेस समर्थित पैनल के पास एक सीट की बढ़त थी।

‘गोकुल’ पर फडणवीस सरकार का बड़ा दांव! 5 नामित सदस्यों की नियुक्ति से कांग्रेस नाराज, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान

ये भी पढ़ें
Devendra Fadnavis gukul election

लेकिन चेयरमैन चुनने के लिए बैठक में कम से कम 14 सदस्यों का मौजूद होना जरूरी था। महायुति के 12 सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए और केवल 13 सदस्य ही पहुंचे। ऐसे में जरूरी संख्या पूरी नहीं होने से बैठक नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री फडणवीस के मुताबिक, दो बार बैठक रद्द हो चुकी थी। तीसरी बार भी ऐसा होता तो चुनाव प्रक्रिया रद्द होने की नौबत आ सकती थी।

सरकार के फैसले से कैसे बदल सकता है गणित?

इसी बीच महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपए से अधिक सालाना कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में पांच सरकारी नामित सदस्य रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें चार सदस्यों को मतदान का अधिकार देने का प्रावधान है, जबकि पांचवां सदस्य सरकारी अधिकारी होगा और उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

इस फैसले का असर गोकुल डेयरी पर भी पड़ सकता है। अगर चार मतदान अधिकार वाले सदस्य नियुक्त होते हैं तो मौजूदा 13-12 का गणित बदल सकता है। हालांकि, इसके लिए प्रस्ताव को कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और राज्यपाल की मंजूरी के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी होनी है।

राहुल गांधी ने लगाए जनादेश बदलने के आरोप

राहुल गांधी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद सरकार नियम बदलकर चार नए निदेशक शामिल करना चाहती है, ताकि 12 का आंकड़ा 16 हो जाए और बहुमत हासिल किया जा सके। उन्होंने इसे दूध उत्पादकों के वोट और उनके फैसले के साथ खिलवाड़ बताया।

फडणवीस का पलटवार, बोले- यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं

नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि गोकुल में करीब 4500 मतदाता हैं और राहुल गांधी इस मामले को लेकर दिल्ली में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय लेने के बाद ही फैसला किया है। यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इसमें भी दखल दे रहे हैं।

गोकुल डेयरी के चेयरमैन चुनाव को लेकर अब राजनीतिक विवाद के साथ कानूनी लड़ाई भी तेज हो गई है। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को चेयरमैन चुनाव के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। ऐसे में सबकी नजरें अब इस बैठक और सरकार के नए फैसले के अगले कदम पर टिकी हैं।

13 सीटें जीतकर भी नहीं मिली सत्ता की चाबी! गोकुल डेयरी में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा?

ये भी पढ़ें
Gokul Dairy News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

देवेन्द्र फडणवीस

राहुल भाटिया

Updated on:

5 Nov 2026, 3:56 PM IST

Published on:

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / गोकुल डेयरी के चुनाव में ऐसा क्या फंसा कि आमने-सामने आ गए राहुल और फडणवीस? 13-12 के गणित पर मचा घमासान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

‘रामायण’ के सेट पर क्या करती थीं राहा कपूर? रणबीर कपूर ने बेटी के खास कैमियो पर खुलकर की बात

Ramayana movie
मनोरंजन

‘गोकुल’ को ‘अमूल’ के हवाले करने का है प्लान! कांग्रेस विधायक ने भाजपा सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

Gokul eletion Controversy
मुंबई

Ramayana Rise of a Legend Review: ‘रामायण’ तो पहले भी देखी लेकिन ये रामायण एकदम अलग है, कहानी को बरकरार रखते हुए फिल्म में दिखी भव्यता

Ramayana Movie Review
बॉलीवुड

दिवाली पर पटाखे फोड़ने वालों को सोनी राजदान ने बताया ‘राष्ट्र-विरोधी’, अब ट्रोलिंग के बाद दी सफाई

Soni Razdan
मनोरंजन

राम का वनवास वाला सीन, जटायु का रावण से भीषण युद्ध, तालियां बजाने को मजबूर कर देते हैं रणबीर की ‘रामायण’ के ये 5 सीन

Ramayana Emotional Scenes
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.