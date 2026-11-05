गोकुल डेयरी के चुनाव में ऐसा क्या फंसा कि आमने-सामने आ गए राहुल और फडणवीस? 13-12 के गणित पर मचा घमासान

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में कोल्हापुर की गोकुल डेयरी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल को 25 में से 13 सीटें मिलीं, जबकि महायुति के खाते में 12 सीटें आईं। इसके बावजूद चेयरमैन का चुनाव अटक गया। अब महाराष्ट्र सरकार के एक नए फैसले ने इस पूरे मामले को और गरमा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर चुनाव के बाद नियम बदलकर बहुमत हासिल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले का बचाव करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है।