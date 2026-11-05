13 सीटें जीतकर भी नहीं मिली सत्ता की चाबी! गोकुल डेयरी में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा?

Kolhapur Dairy Election: महाराष्ट्र की गोकुल डेयरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीतकर बढ़त हासिल की थी। वहीं, भाजपा और उसके सहयोगी दलों के समर्थन वाले महायुति पैनल को 12 सीटें मिलीं। इसके बावजूद अब डेयरी के अध्यक्ष पद को लेकर पेच फंस गया है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी संस्थाओं के कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है।