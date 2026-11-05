शरद पवार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, डॉक्टर बोले- सीने में संक्रमण और ब्रोंकाइटिस के लक्षण, पर हालत स्थिर

शरद पवार की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई। पुणे के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने बुधवार सुबह फोन पर शरद पवार से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। पवार के सहयोगी विट्ठल मनियार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे आत्मीयता के साथ बातचीत की और पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि सुप्रिया सुले अब पूरी तरह तैयार हैं और वह तथा अन्य लोग देश के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए शरद पवार को अब अपनी सेहत पर ध्यान देते हुए आराम करना चाहिए।