रावण बने यश को इस मशहूर एक्टर ने दी अपनी आवाज! लोग हुए दीवाने, कभी हकलाने का उड़ता था मजाक

Sharad Kelkar voice for Yash in Ramayana: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' (Ramayana) आज यानी 5 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर लोगों ने रिएक्शन भी देने शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ रणबीर कपूर ने भगवान राम की भूमिका निभाई है वहीं रावण का किरदार साउथ स्टार यश ने निभाया है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर यश की एक्टिंग और उनकी आवाज की जमकर तारीफ हो रही है। 'रावण' का दमदार किरदार निभा रहे केजीएफ फेम सुपरस्टार यश (Yash) के हिंदी डायलॉग्स को शरद केलकर ने अपनी भारी-भरकम और रोबदार आवाज दी है, जिसे सुनकर दर्शक थिएटर्स और सोशल मीडिया पर उनके दीवाने हो गए हैं। लेकिन शरद की एक कहानी है जो कम ही लोग जानते हैं वह बचपन में हकलाते थे।