टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग के पीछे बिश्नोई गैंग का QR कोड नेटवर्क, 10 रुपए कमीशन का खेल आया सामने

Tiger Shroff News: मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई फायरिंग के मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने पुलिस जांच को नया मोड़ दे दिया है। शूटरों तक पैसे पहुंचाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कथित तौर पर ऑटो चालकों और छोटी दुकानों के QR कोड का इस्तेमाल किया। इसके बदले QR कोड देने वालों को महज 10-20 रुपए का कमीशन दिया जाता था। यानी मामूली रकम के लालच में लोगों के बैंक खातों के जरिए लाखों रुपए का लेनदेन किया गया।