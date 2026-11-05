‘गोकुल’ पर फडणवीस सरकार का बड़ा दांव! 5 नामित सदस्यों की नियुक्ति से कांग्रेस नाराज, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान

Gokul Milk Union Election: महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के एक फैसले ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। 500 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं में पांच सरकारी नामित निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। कांग्रेस ने इसे गोकुल के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है।