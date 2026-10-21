‘गोकुल’ में हार के बाद MLC चुनाव को लेकर सीएम फडणवीस हुए अलर्ट, नाराज शिवसेना मंत्री को किया फोन

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में कोल्हापुर के गोकुल दूध संघ चुनाव में भाजपा (BJP) नीत महायुति गठबंधन को मिली हार के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले समविचारी आघाड़ी पैनल ने 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ महायुति के खाते में 12 सीटें आईं। इस नतीजे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे शिक्षक और पदवीधर निर्वाचन क्षेत्रों के एमएलसी चुनाव को लेकर गठबंधन के भीतर जारी नाराजगी दूर करने की पहल की है। सातारा में शिवसेना (शिंदे गुट) के वरिष्ठ नेता और मंत्री शंभूराज देसाई को फोन कर उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में जिले में महायुति के सहयोगियों के बीच विवाद नहीं होने दिया जाएगा।