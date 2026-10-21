आर्थिक तंगी की खबरों पर 72 साल की अभिनेत्री अनीता कंवल का फूटा गुस्सा, बोलीं- मैं भीख नहीं मांग रही

72 साल की अभिनेत्री ने दो-टुक्क शब्दों में कहा कि वह एक बेहद इज्जतदार और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने भविष्य को आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित किया हुआ है और वह अगले 10 सालों तक बिना किसी परेशानी के अपना खर्च उठाने में सक्षम हैं। अनीता ने यह भी बताया कि उस पुराने इंटरव्यू के बाद से हालात काफी बदल चुके हैं। उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट मिल गया है, इंस्टाग्राम पर ब्रांड कोलेबोरेशन के ऑफर्स आ रहे हैं और उन्होंने हाल ही में अपनी खुद की स्वतंत्र रील ड्रामा सीरीज भी बनाई है।