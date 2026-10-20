टाइगर श्रॉफ को जान से मारने का था प्लान, दूसरे बड़े बॉलीवुड स्टार को बनाना था शिकार, आरोपी का चौंकाने वाला खुलासा

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई कथित फायरिंग की जांच में एक नया खुलासा सामने आया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने शुरुआत में किसी दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वे अपने शुरुआती टारगेट तक नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने का फैसला किया। पुलिस इस जानकारी की फिलहाल जांच और पुष्टि कर रही है।