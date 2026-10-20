टाइगर श्रॉफ को जान से मारने का था प्लान, दूसरे बड़े बॉलीवुड स्टार को बनाना था शिकार, आरोपी का चौंकाने वाला खुलासा

tiger shroff firing case updates
Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई कथित फायरिंग की जांच में एक नया खुलासा सामने आया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने शुरुआत में किसी दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वे अपने शुरुआती टारगेट तक नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने का फैसला किया। पुलिस इस जानकारी की फिलहाल जांच और पुष्टि कर रही है।
मुंबई पुलिस की शुरुआती पूछताछ के मुताबिक, आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए टाइगर श्रॉफ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी मिली थी। बताया जा रहा है कि अभिनेता के प्रशंसकों की ओर से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई रील्स देखकर आरोपियों को पता चला कि उस समय टाइगर के साथ पुलिस सुरक्षा नहीं थी।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अभिनेता की गतिविधियों और आने-जाने से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए उनके और उनके प्रशंसकों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद वीडियो और पोस्ट पर नजर रखी। इसके बाद कथित तौर पर उनके मूवमेंट की रेकी भी की गई। हालांकि, जांच एजेंसियां इन जानकारियों की पुष्टि करने में जुटी हैं और जांच पूरी होने से पहले इन्हें अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
शुरुआती पूछताछ में सामने आई जानकारी के अनुसार, आरोपियों की कथित योजना अभिनेता की हत्या करके बॉलीवुड में डर का माहौल पैदा करने की थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या इसके तार किसी संगठित गिरोह या अन्य लोगों से जुड़े हुए हैं।
जांच एजेंसियां आरोपियों के सोशल मीडिया संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों और घटना से पहले जुटाई गई जानकारियों की भी पड़ताल कर सकती हैं। हालांकि, इस मामले में किसी भी संभावित साजिश या अन्य व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
मुंबई के जुहू इलाके में 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ से जुड़ी जगह के पास कथित फायरिंग की घटना सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी किए गए, लेकिन ऐसे दावों और पुलिस की ओर से पुष्टि की गई जानकारी के बीच अंतर करना जरूरी है।
फिलहाल पुलिस आरोपियों के बयानों और शुरुआती पूछताछ में सामने आए तथ्यों का सत्यापन कर रही है। जांच का एक अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने का फैसला कब और किन परिस्थितियों में लिया गया। साथ ही, पुलिस यह भी जांच रही है कि आरोपियों ने अभिनेता की गतिविधियों की जानकारी किस तरह जुटाई और कथित हमले की योजना बनाने में सोशल मीडिया की क्या भूमिका रही।
इस मामले में जांच पूरी होने और आधिकारिक पुष्टि आने तक आरोपियों की योजना तथा हमले के मकसद से जुड़े खुलासों को पुलिस की शुरुआती जांच से मिली जानकारी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
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