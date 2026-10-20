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‘आज नहीं तो कल मरना ही है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बीच दिशा पाटनी की बहन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

Tiger Shroff Firing Case Update: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी लगातार इस पर अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है। उनका दशहरे पर किया गया पोस्ट अब वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 20, 2026

Tiger Shroff Firing Case Update

Tiger Shroff (फोटो सोर्स- instagram/ani)

Tiger Shroff Firing Case Update: मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग की घटना के बाद अभिनेता टाइगर श्रॉफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने अभिनेता की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड तैनात किए हैं। पुलिस प्रोटेक्शन ब्रांच की ओर से टाइगर को सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जबकि स्थानीय पुलिस स्टेशन की तरफ से भी एक अधिकारी और अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा में लगाया गया है। यह कदम फायरिंग की घटना की चल रही जांच और सामने आई धमकियों के बीच उठाया गया है।

टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को जुहू इलाके में उस समय फायरिंग की गई थी, जब वह फुटबॉल मैच खेलने के बाद वापस लौट रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। टाइगर इस घटना में सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक ऑटो रिक्शा चालक के घायल होने की जानकारी सामने आई।

टाइगर की सुरक्षा बढ़ाई गई

फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने अभिनेता की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती है। पुलिस प्रोटेक्शन ब्रांच ने टाइगर के साथ बॉडीगार्ड तैनात किए हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस की टीम भी उनकी सुरक्षा पर नजर रख रही है।

पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में आया है जब फायरिंग मामले की जांच जारी है और घटना के बाद कुछ कथित धमकी भरे संदेश भी सामने आए हैं। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

खुशबू पाटनी की पोस्ट ने खींचा ध्यान

इसी बीच टाइगर श्रॉफ की एक्स गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी चर्चा में आ गई है। खुशबू ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में रावण की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "बुराई का नाश तो एक दिन जरूर होना है, आज नहीं तो कल मरना ही है।"

खुशबू की यह पोस्ट टाइगर पर हुए हमले के बाद सामने आने की वजह से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में टाइगर श्रॉफ, फायरिंग या किसी व्यक्ति का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है। इसलिए इस पोस्ट का घटना से सीधा संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई है।

एकनाथ शिंदे ने टाइगर से की मुलाकात

फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिंदे ने बताया कि टाइगर के बाएं हाथ में बारूद और कांच के टुकड़ों से चोट आई है।

मुलाकात के दौरान टाइगर और उनकी मां के इस घटना से परेशान होने की बात भी सामने आई। शिंदे ने परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ है और मुंबई में किसी भी तरह की धमकी या डर का माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों के दावे की भी जांच

फायरिंग के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे अनिल पंडित और हरमन संधू की ओर से कथित तौर पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संदेश सामने आए थे। इन संदेशों में सलमान खान से बिश्नोई समुदाय से माफी मांगने की बात कही गई थी और सलमान से जुड़े लोगों को धमकी दिए जाने का दावा किया गया था।

हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच का विषय है। मुंबई पुलिस फायरिंग की पूरी घटना, आरोपियों की भूमिका और कथित धमकी वाले संदेशों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है।

फिलहाल टाइगर श्रॉफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आने वाले दिनों में जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि फायरिंग के पीछे वास्तविक मकसद क्या था और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे।

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Tiger Shroff Firing Incident Case

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Updated on:

20 Oct 2026 11:05 am

Published on:

20 Oct 2026 11:04 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘आज नहीं तो कल मरना ही है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बीच दिशा पाटनी की बहन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

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