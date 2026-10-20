‘आज नहीं तो कल मरना ही है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बीच दिशा पाटनी की बहन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

Tiger Shroff Firing Case Update: मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग की घटना के बाद अभिनेता टाइगर श्रॉफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने अभिनेता की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड तैनात किए हैं। पुलिस प्रोटेक्शन ब्रांच की ओर से टाइगर को सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जबकि स्थानीय पुलिस स्टेशन की तरफ से भी एक अधिकारी और अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा में लगाया गया है। यह कदम फायरिंग की घटना की चल रही जांच और सामने आई धमकियों के बीच उठाया गया है।