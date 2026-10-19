‘मैं तो बिल्ली हूं, असली टाइगर तो सलमान ही हैं’, हमले के बाद टाइगर श्रॉफ का पुराना बयान हुआ वायरल, भाईजान के लिए कही थी ये बात

Tiger Shroff (फोटो सोर्स- ANI)
Tiger Shroff Firing Incident: अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के बाद उनका एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सलमान खान को बॉलीवुड का असली 'टाइगर' बताया था। टाइगर ने सलमान खान के सामने खुद को महज एक बिल्ली और टाइगर का बच्चा कहा था। यह बयान उन्होंने साल 2022 में अपनी फिल्म 'हीरोपंती 2' के गाने 'दफा कर' के लॉन्च के दौरान दिया था।
टाइगर श्रॉफ को रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में गोलीबारी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, वह फुटबॉल मैच खेलने के बाद घर लौट रहे थे और पुष्पा नरसी पार्क के पास उनकी कार पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। घटना में टाइगर सुरक्षित रहे, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई।
टाइगर श्रॉफ और सलमान खान के बीच उम्र और पीढ़ी का अंतर होने के बावजूद दोनों कलाकारों को उनकी फिटनेस और एक्शन के लिए जाना जाता है। साल 2022 में टाइगर से जब 'टाइगर' नाम को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने बेहद विनम्र अंदाज में सलमान खान को इस नाम का असली हकदार बताया था।
टाइगर ने कहा था कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही टाइगर है और वह सलमान खान हैं। उन्होंने खुद को सलमान के सामने 'बिल्ली' और एक टाइगर का बच्चा बताया था। टाइगर का यह बयान उस समय भी काफी चर्चा में रहा था।
सलमान खान भी कई मौकों पर टाइगर श्रॉफ की मेहनत और फिटनेस की तारीफ कर चुके हैं। साल 2021 में सलमान ने कहा था कि युवा पीढ़ी के कलाकार उन्हें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और टाइगर श्रॉफ भी उनमें शामिल हैं।
सलमान ने बताया था कि वह अब भी अपने पुराने दिनों की तरह मेहनत और एक्शन करने की कोशिश करते हैं। उनके मुताबिक, युवा कलाकारों की मेहनत उन्हें खुद को फिट रखने और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है।
टाइगर पर गोलीबारी की घटना के बाद सलमान खान का नाम एक बार फिर इस मामले के संदर्भ में सामने आया है। घटना के बाद एक कथित ऑडियो सामने आया, जिसमें अनिल पंडित नाम के व्यक्ति ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया और सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई तथा बिश्नोई समाज से माफी मांगने की बात कही। ऑडियो की प्रामाणिकता और उसमें किए गए दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच टाइगर का सलमान को 'असली टाइगर' बताने वाला पुराना बयान फिर चर्चा में है। हालांकि, यह बयान फायरिंग की मौजूदा घटना से काफी पहले दिया गया था और इसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
फिलहाल टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले की जांच जारी है और पुलिस हमलावरों तथा घटना के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है।
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