‘मैं तो बिल्ली हूं, असली टाइगर तो सलमान ही हैं’, हमले के बाद टाइगर श्रॉफ का पुराना बयान हुआ वायरल, भाईजान के लिए कही थी ये बात

टाइगर पर गोलीबारी की घटना के बाद सलमान खान का नाम एक बार फिर इस मामले के संदर्भ में सामने आया है। घटना के बाद एक कथित ऑडियो सामने आया, जिसमें अनिल पंडित नाम के व्यक्ति ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया और सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई तथा बिश्नोई समाज से माफी मांगने की बात कही। ऑडियो की प्रामाणिकता और उसमें किए गए दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।