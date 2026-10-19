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टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपी के पिता का आया बयान, बोले- 10-12 सालों से कोई बात नहीं हुई

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार आरोपी रेहान के पिता शुदीन का बयान सामने आया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 19, 2026

Tiger Shroff Firing Case

Tiger Shroff (फोटो सोर्स- ani)

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार आरोपी रेहान के पिता शुदीन का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 से 12 साल से उनका बेटे के साथ कोई संपर्क नहीं है। उन्हें बेटे की कथित गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि रेहान ने अगर अपराध किया है, तो कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और अदालत को उचित सजा तय करनी चाहिए।

कोटा से गिरफ्तार हुआ 18 साल का रेहान

रेहान 18 साल का है और हरियाणा के सोनीपत जिले की ईदगाह कॉलोनी का रहने वाला बताया गया है। उसे टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में दो अन्य आरोपियों के साथ राजस्थान के कोटा में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, तीनों कथित तौर पर मुंबई से दिल्ली की ओर जा रहे थे। गिरफ्तारी की कार्रवाई एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स और राजस्थान पुलिस ने मिलकर की।

इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों में हरियाणा का एक 17 वर्षीय किशोर और मुंबई में रैपिडो राइडर के तौर पर काम कर चुका 22 वर्षीय ऋतिक कुमार उर्फ रोशन शामिल है। पुलिस तीनों की कथित भूमिका की जांच कर रही है।

'कानून जो सजा देगा, मंजूर होगी'

मीडिया से बातचीत में रेहान के पिता शुदीन ने कहा कि वह कई साल से बेटे से अलग रह रहे हैं। उनके मुताबिक, करीब एक दशक से उन्होंने न तो बेटे को देखा है और न ही उससे बातचीत हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रेहान पहले अवैध हथियार से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार हुआ था।

शुदीन के अनुसार, यह मामला करीब चार से पांच महीने पहले दर्ज हुआ था और बाद में रेहान की मां ने जमानत की व्यवस्था कराई थी। उन्होंने कहा कि जमानत पर बाहर आने के बाद भी रेहान उनके पास रहने नहीं आया, बल्कि अपनी मां के साथ रह रहा था। पिता ने दोहराया कि अगर बेटे पर लगे आरोप साबित होते हैं, तो कानून के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए।

मां करती हैं फैक्ट्री में मजदूरी

रिपोर्ट के मुताबिक, रेहान के माता-पिता पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे हैं। उसकी मां समसीदा एक फैक्ट्री में मजदूरी करती हैं। परिवार के सदस्यों के हवाले से यह भी बताया गया कि रेहान ने नौवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़ दी।

रेहान की मौसी अफसाना ने स्थानीय मीडिया को बताया कि जेल से बाहर आने के बाद उसने वेल्डिंग का काम शुरू किया था। उनके मुताबिक, वह काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। ईद के दौरान वह घर भी आया था, लेकिन इसके बाद फिर चला गया।

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की जांच जारी

रेहान पर आरोप है कि वह रविवार को मुंबई के जुहू में फुटबॉल ग्राउंड के बाहर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग में शामिल था। इस घटना में अभिनेता को गंभीर चोट नहीं आई, जबकि उनके ड्राइवर को गोली लगी थी।

पुलिस तीनों आरोपियों से जुड़े तथ्यों और घटना के पीछे की वजह की जांच कर रही है। रेहान और अन्य आरोपियों पर लगे आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

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Updated on:

19 Oct 2026 05:28 pm

Published on:

19 Oct 2026 05:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपी के पिता का आया बयान, बोले- 10-12 सालों से कोई बात नहीं हुई

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