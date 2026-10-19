टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले आरोपी के पिता का आया बयान, बोले- 10-12 सालों से कोई बात नहीं हुई

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार आरोपी रेहान के पिता शुदीन का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 से 12 साल से उनका बेटे के साथ कोई संपर्क नहीं है। उन्हें बेटे की कथित गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि रेहान ने अगर अपराध किया है, तो कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और अदालत को उचित सजा तय करनी चाहिए।