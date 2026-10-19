‘अंडरवर्ल्ड का समय लौट आया है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बिफर गए वारिस पठान, बोले- ये क्या चल रहा है

Tiger Shroff Firing Incident Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के बाद मुंबई की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता वारिस पठान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए मुंबई पुलिस से मामले की तत्काल जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।