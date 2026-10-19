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‘अंडरवर्ल्ड का समय लौट आया है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बिफर गए वारिस पठान, बोले- ये क्या चल रहा है

Tiger Shroff Firing Incident Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के बाद मुंबई की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता वारिस पठान ने भी प्रतिक्रिया दी है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 19, 2026

Tiger Shroff Firing Incident Case

Tiger Shroff-Waris Pathan (फोटो सोर्स- ANI)

Tiger Shroff Firing Incident Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के बाद मुंबई की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता वारिस पठान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए मुंबई पुलिस से मामले की तत्काल जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

वारिस पठान ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में रविवार के दिन जुहू जैसी जगह पर कुछ लोगों का आकर बॉलीवुड के युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े मामले में गोलीबारी करना बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मुंबई में क्या हो रहा है और क्या शहर फिर से 90 के दशक की ओर बढ़ रहा है।

'क्या मुंबई को फिर 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं?'

वारिस पठान ने अपने बयान में मुंबई की पुरानी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय शहर में अपराध और गैंगवार की घटनाओं को लेकर लोगों के बीच डर का माहौल था। उन्होंने चिंता जताई कि कहीं इस तरह की घटनाएं मुंबई को उसी दौर की तरफ तो नहीं ले जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अभिनेता सलमान खान से जुड़ी फायरिंग की घटना सामने आ चुकी है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी से जुड़ी घटना का भी जिक्र किया। वारिस पठान के मुताबिक, लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

मुंबई पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग

AIMIM नेता ने सवाल किया कि आखिर मुंबई पुलिस क्या कर रही है। उन्होंने पुलिस से सतर्कता बढ़ाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। उनका कहना है कि पुलिस को इस मामले की तुरंत जांच करनी चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।

वारिस पठान ने कहा कि मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच आगे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने इस घटना को कानून-व्यवस्था की विफलता करार दिया और कहा कि ऐसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

फायरिंग मामले की जांच जारी

टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में पुलिस अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है। घटना के बाद आरोपियों की तलाश और उनकी भूमिका को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग के पीछे क्या वजह थी और इस घटना में शामिल लोगों का आपस में क्या संबंध है।

फिलहाल वारिस पठान के बयान के बाद यह मामला राजनीतिक बहस का विषय भी बनता नजर आ रहा है। हालांकि, फायरिंग की घटना से जुड़े आरोपों और इसके पीछे की वास्तविक वजह का पता पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

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Updated on:

19 Oct 2026 07:07 pm

Published on:

19 Oct 2026 07:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘अंडरवर्ल्ड का समय लौट आया है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बिफर गए वारिस पठान, बोले- ये क्या चल रहा है

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