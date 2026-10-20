टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद ट्रोल्स को फिटनेस कोच ने दिया जवाब, मां आयशा ने भी किया रिएक्ट

Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी कथित फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि मार्शल आर्ट्स और फिटनेस की ट्रेनिंग लेने के बावजूद टाइगर हमले का सामना क्यों नहीं कर सके। अब फिटनेस ट्रेनर और कमांडो प्रिंस जामवाल ने सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रोल्स को जवाब दिया है। उन्होंने समझाया कि असल जिंदगी में किसी हथियारबंद हमले की तुलना फिल्मी एक्शन सीन से नहीं की जा सकती।