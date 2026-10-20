टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले पर बोलीं पूनम ढिल्लों, ‘संस्कारी और विवादों से दूर रहने वाला इंसान है’

Poonam Dhillon On Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया है। अब दिग्गज अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टाइगर को अच्छा, संस्कारी और विवादों से दूर रहने वाला इंसान बताया। पूनम ने कहा कि उन्हें यह जानकर सबसे ज्यादा राहत मिली कि टाइगर सुरक्षित हैं।