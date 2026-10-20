टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले पर बोलीं पूनम ढिल्लों, ‘संस्कारी और विवादों से दूर रहने वाला इंसान है’

पूनम ढिल्लों (फोटो सोर्स- Ians)
Poonam Dhillon On Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया है। अब दिग्गज अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टाइगर को अच्छा, संस्कारी और विवादों से दूर रहने वाला इंसान बताया। पूनम ने कहा कि उन्हें यह जानकर सबसे ज्यादा राहत मिली कि टाइगर सुरक्षित हैं।
पूनम ढिल्लों ने सोमवार रात मुंबई में संगीतकार बप्पी लाहिड़ी मार्ग के उद्घाटन समारोह के दौरान आईएएनएस से बातचीत में इस घटना पर अपनी बात रखी। उन्होंने टाइगर की सलामती पर खुशी जताई और घटना में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की।
पूनम ढिल्लों ने कहा कि टाइगर श्रॉफ पर हमले की खबर सुनना उनके लिए बड़ा झटका था। उनके मुताबिक, टाइगर ऐसे अभिनेता हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी सार्वजनिक छवि को साफ रखा है और कभी विवादों में पड़ने की कोशिश नहीं की।
पूनम ने कहा, “मेरा पहला रिएक्शन हैरानी का था। वह इतना विवादों से दूर रहने वाला लड़का है। उसने कभी कुछ गलत नहीं कहा और न ही कुछ गलत किया है। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी कुछ गलत सोचा भी होगा।”
उन्होंने आगे कहा कि टाइगर के सुरक्षित होने की जानकारी मिलने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली। पूनम के मुताबिक, उन्हें खुशी है कि अभिनेता इस घटना में सुरक्षित बच गए।
टाइगर श्रॉफ की सुरक्षा पर राहत जताने के साथ पूनम ढिल्लों ने घटना में घायल हुए लोगों को लेकर भी चिंता जाहिर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फायरिंग के दौरान टाइगर के ड्राइवर और एक राहगीर को चोटें आई थीं।
पूनम ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि टाइगर के एक सहयोगी और उनके ड्राइवर को चोट लगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे।
पूनम ढिल्लों ने टाइगर श्रॉफ के परिवार के साथ अपने पुराने संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह टाइगर को बचपन से जानती हैं और संभव है कि वह उनके पहले जन्मदिन में भी शामिल हुई हों।
अभिनेत्री ने टाइगर के माता-पिता की तारीफ करते हुए उनके पिता जैकी श्रॉफ को आध्यात्मिक स्वभाव का व्यक्ति बताया। वहीं, उन्होंने टाइगर की मां आयशा श्रॉफ को अपनी अच्छी दोस्त कहा।
पूनम के मुताबिक, उन्होंने टाइगर को बचपन से बड़ा होते देखा है। वह उन्हें प्यार करने वाला और सम्मान देने वाला इंसान मानती हैं।
पूनम ढिल्लों ने टाइगर श्रॉफ के व्यवहार की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कम अभिनेता हैं, जो अपने से वरिष्ठ कलाकारों को इतना सम्मान देते हैं।
उन्होंने टाइगर के लिए प्यार जताते हुए कामना की कि वह हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने माता-पिता को गर्व महसूस कराएं। पूनम ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि ईश्वर टाइगर की रक्षा कर रहे हैं।
यह घटना 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फुटबॉल से जुड़े कार्यक्रम के बाद टाइगर श्रॉफ जिस कार से जा रहे थे, उसे बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर निशाना बनाकर गोलियां चलाईं।
इस घटना में टाइगर सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक राहगीर के घायल होने की जानकारी सामने आई। घटना के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और अभिनेता की सुरक्षा भी बढ़ाई गई।
फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं, पूनम ढिल्लों समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने टाइगर के सुरक्षित रहने पर राहत जताई है और घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की है।
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