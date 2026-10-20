20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘जय श्री राम’, टाइगर श्रॉफ का हिंदू राष्ट्र पर बयान, हमले के बाद अब वायरल हो रहा पुराना वीडियो

Tiger Shroff Firing Incident Updates: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी बीच टाइगर का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 20, 2026

Tiger Shroff Firing Incident Updates

Tiger Shroff-धीरेंद्र शास्त्री (फोटो सोर्स- ani)

Tiger Shroff Firing Incident Updates: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद से लगातार इस मामले से जुड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से टाइगर को प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं इसी बीच उनका एक वीडियो, जो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है वो सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो गया है। इस वीडियो में टाइगर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए जानते हैं।

टाइगर श्रॉफ का पुराना वीडियो हुआ वायरल

इस वीडियो में टाइगर हिंदू राष्ट्र के प्रचारक धीरेंद्र शास्त्री की रथ यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। वो धीरेंद्र शास्त्री को बधाई दे रहे हैं और साथ ही टाइगर कहते हैं जय श्री राम। टाइगर श्रॉफ का ये बयान अब एक बार फिर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं।

टाइगर की सुरक्षा बढ़ाई गई

फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने अभिनेता की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती है। पुलिस प्रोटेक्शन ब्रांच ने टाइगर के साथ बॉडीगार्ड तैनात किए हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस की टीम भी उनकी सुरक्षा पर नजर रख रही है।

पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में आया है जब फायरिंग मामले की जांच जारी है और घटना के बाद कुछ कथित धमकी भरे संदेश भी सामने आए हैं। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

एकनाथ शिंदे ने टाइगर से की मुलाकात

फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिंदे ने बताया कि टाइगर के बाएं हाथ में बारूद और कांच के टुकड़ों से चोट आई है।

मुलाकात के दौरान टाइगर और उनकी मां के इस घटना से परेशान होने की बात भी सामने आई। शिंदे ने परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ है और मुंबई में किसी भी तरह की धमकी या डर का माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों के दावे की भी जांच

फायरिंग के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे अनिल पंडित और हरमन संधू की ओर से कथित तौर पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संदेश सामने आए थे। इन संदेशों में सलमान खान से बिश्नोई समुदाय से माफी मांगने की बात कही गई थी और सलमान से जुड़े लोगों को धमकी दिए जाने का दावा किया गया था।

हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच का विषय है। मुंबई पुलिस फायरिंग की पूरी घटना, आरोपियों की भूमिका और कथित धमकी वाले संदेशों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है।

‘अंडरवर्ल्ड का समय लौट आया है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बिफर गए वारिस पठान, बोले- ये क्या चल रहा है

ये भी पढ़ें
Tiger Shroff Firing Incident Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Oct 2026 11:44 am

Published on:

20 Oct 2026 11:42 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘जय श्री राम’, टाइगर श्रॉफ का हिंदू राष्ट्र पर बयान, हमले के बाद अब वायरल हो रहा पुराना वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने का मकसद आया सामने, पुलिस ने शुरूआती जांच को लेकर किया खुलासा

Tiger Shroff Firing Case update mumbai police reveals regarding the incident which shots motive
बॉलीवुड

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले पर बोलीं पूनम ढिल्लों, ‘संस्कारी और विवादों से दूर रहने वाला इंसान है’

Poonam Dhillon On Tiger Shroff Firing Incident
बॉलीवुड

भाई दलेर मेहंदी पर लगे नशे के आरोप तो भड़के मीका सिंह, सबूत मांगते हुए गाना छोड़ने की दी चेतावनी

Mika Singh react on big brother Daler Mehndi Alcohol Controversy uttarakhand Uttarakhand minister allegation
बॉलीवुड

‘आज नहीं तो कल मरना ही है’, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बीच दिशा पाटनी की बहन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

Tiger Shroff Firing Case Update
बॉलीवुड

“रणबीर कपूर को सरेआम कह दिया रणवीर सिंह”- रामायण के इवेंट में निर्माता दिल राजू से हुई चूक, इंटरनेट पर छाया वीडियो

Ramayana Pre Release Event Dil Raju Mistakes Ranbir Kapoor called ranveer singh
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.