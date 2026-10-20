‘जय श्री राम’, टाइगर श्रॉफ का हिंदू राष्ट्र पर बयान, हमले के बाद अब वायरल हो रहा पुराना वीडियो

Tiger Shroff Firing Incident Updates: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद से लगातार इस मामले से जुड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से टाइगर को प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं इसी बीच उनका एक वीडियो, जो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है वो सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो गया है। इस वीडियो में टाइगर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए जानते हैं।